В центре Петрозаводска ограничат движение транспорта

Ограничения связаны с дорожными работами.

Сегодня, 27 июня, с 7:00 до 23:00 в центре Петрозаводска ограничат движение в центре города. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

На пересечении улиц Дзержинского и Свердлова будут восстанавливать разрушенный участок дороги. На время работ организуют двустороннее движение.