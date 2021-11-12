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В центре Петрозаводска открылся бесплатный мобильный каток

Новости. Спорт
18:00, 24 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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На площади Кирова сегодня заработал бесплатный каток, рассказали в Минспорта Карелии.

Сегодня, 24 декабря, в 17.00 состоялось торжественное открытие мобильного катка. Церемония состоялась в рамках Новогодней ярмарки.

Фотокамера зафиксировала последние приготовления перед открытием.

Жителей Петрозаводска и Карелии приглашают покататься на коньках совершенно бесплатно.

Пункт проката коньков открыт с сегодняшнего дня — подробная информация о режиме работы будет опубликована в группе Центра спортивной подготовки.

Мобильный каток появился в карельской столице два года назад в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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