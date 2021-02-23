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В центре Петрозаводска открылся скаутский городок

Новости. Общество
18:00, 24 Февраля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Детского-юношеском центре на проспекте Александра Невского открылся скаутский городок, сообщили в администрации Петрозаводска.

Новую тренировочную площадку уже опробовали "первопроходцы".

В понедельник, 22 февраля, в Детско-юношеском центре заработал уличный скалодром, аналогов которому нет в карельской столице. Открытие новой площадки приурочили ко дню рождения основателя скаутского движения Роберта Баден-Пауэлла.

Тренировочный городок у ДЮЦ, напомним, появился благодаря программе "Первопроходец" и победе региональной детской общественной организации "Скауты Карелии" в конкурсе Фонда президентских грантов.

Первыми опробовали возможности площадки юные петрозаводчане и гости из Питкяранты. Ребята не только испытали альпинистский стенд, но и поучаствовали в веревочных состязаниях, научились вязать узлы, определять типы костров и готовить в полевых условиях. Программа мероприятия включала и проверку умения работать в команде: скауты "штурмовали" гору, переносили "пострадавшего" и вместе ходили на лыжах "в патруль".

Несмотря на сильный мороз, учащиеся успешно справились с заданиями и готовы продолжить обучение и практику уже на новом оборудовании.

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