В центре Петрозаводска открывается выставка по камнеобработке

26 сентября в 12 часов на площади Кирова открывается Международный форум-выставка отрасли природного камня «Карелфорум 2025».
На выставке, которая стала важнейшим событием в сфере добычи и обработки камня, посетители смогут увидеть возможности применения природного камня в современном градостроительстве, архитектуре, искусстве, дизайне интерьеров. Как рассказали в Минэкономразвития Карелии, программа выставки включает демонстрацию техники и каменных изделий, интерактивные программы для гостей, мастер-класс для детей и взрослых по наскальному рисунку «петроглифов» на камне от Сергея Гапановича, автора Долины зайцев.
Также в программе мастер-классы росписи камней, рисованию мелками, поделкам из пластилина. Кроме того, гостей ждет концертная программа.
Гости также смогут увидеть процесс работы по изготовлению коня-качалки из камня и увидеть живую фигуру «Высекающий себя из камня».
Даты проведения: 26 — 27 сентября 2025 года с 12:00 до 18:00. Место проведения: Петрозаводск, площадь Кирова (у Музыкального театра). Вход свободный.