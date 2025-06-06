В центре Петрозаводска перекроют движение

На выходных проезд вдоль набережной будет затруднен из-за фестиваля.

6 июля с 07:00 до 15:00 в Петрозаводске временно изменится схема движения.

Как сообщили в администрации города, ограничат движение для водителей и пешеходов на улицах Онежской Флотилии, Ригачина, Пушкинской, Куйбышева, Михаила Иссерсона, площади Кирова и набережной Варкауса, а также на прилегающих проездах.

Временные ограничения связаны с проведением фестиваля спорта KareliaTri-2025.

В ведомстве попросили учитывать данную информацию и заранее планировать пути объезд.