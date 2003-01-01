В центре Петрозаводска подростки взломали и подожгли «Жигули»

Малолетние вандалы разбили стёкла автомобиля, а затем развели возле него огонь.
На пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена в Петрозаводске компания из нескольких мальчиков-подростков взломала брошенный автомобиль марки «ВАЗ», а затем подожгла его. Подробностями происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
— Удалось снять этих вандалов, когда они уходили со двора. То, что сделали эти дети — не просто хулиганство, а мародёрство. Участковый будет поставлен в известность, — рассказали горожане.
В настоящее время обстоятельства ЧП и личности нарушителей устанавливаются сотрудниками МВД, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства.