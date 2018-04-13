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Новости. Культура
06:40, 13 Апреля 2018

В центре Петрозаводска покажут инсталляцию из шелка сербской художницы

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В карельской столице 17 апреля открывается инсталляция сербской художницы Татьяны Бандович Silkorama.

Татьяна Бандович – член Сербской ассоциации художников и ассоциации дизайнеров. Участница более 30 выставок в Сербии и за рубежом, живописных курсов в Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине. Живет и работает в Белграде.

В Петрозаводске художница представляет проект Silkorama.

"Постоянно всматриваюсь в архитектуру, наблюдаю её визуальную трансформацию через взаимодействие света и цвета, превращение архитектурного фрагмента в геометрическую форму, – рассказывает о концепции проекта художница.  – В своих работах пытаюсь передать увиденное. На этот раз архитектоника города изображена в шелковых росписях, которые являются не только изображениями, но и объектами, то есть частями инсталляции, которые мою увлечённость светом и трансформациями объектов под влиянием света и тени делают ещё более очевидными".

Инсталляцию Silkorama петрозаводская публика сможет увидеть в ЖК "Александровский" с 17 по 29 апреля с 11.00 до 17.00.

Творческая встреча с сербской художницей состоится 20 апреля в 18.00 в медиа-центре "Vыход". Вход на все мероприятия свободный.

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