В центре Петрозаводска приступили к ремонту сломавшегося светофора (ФОТОФАКТ)

«Умный» светофор на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской начали ремонтировать.

Читатель прислал в редакцию «Столицы на Онего» фото светофора в центре Петрозаводска, на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейская.

Судя по фото, началась «реанимация» светофора. Видно, как ремонтники, приставив лестницу, настраивают оборудование.

Ранее «умный» светофор сломался и спровоцировал транспортный коллапс в центре карельской столицы. Как объяснили в мэрии Петрозаводска, оборудование, предоставленное в качестве пилотного проекта, вышло из строя. Его обещали починить в ближайшее время.