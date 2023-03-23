В центре Петрозаводска приступили к ремонту сломавшегося светофора (ФОТОФАКТ)

«Умный» светофор на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской начали ремонтировать.
Читатель прислал в редакцию «Столицы на Онего» фото светофора в центре Петрозаводска, на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейская.
Судя по фото, началась «реанимация» светофора. Видно, как ремонтники, приставив лестницу, настраивают оборудование.
Ранее «умный» светофор сломался и спровоцировал транспортный коллапс в центре карельской столицы. Как объяснили в мэрии Петрозаводска, оборудование, предоставленное в качестве пилотного проекта, вышло из строя. Его обещали починить в ближайшее время.
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