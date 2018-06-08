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Новости. Общество
06:40, 08 Июня 2018

В центре Петрозаводска продается деревянное здание за 18 млн рублей

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Здание на проспекте Ленина, 10-а выставлено на аукцион, сообщили в фонде госимущества.

Фонд госимущества РК сообщает о проведении аукциона по продаже административного здания общей площадью 672,9 кв.м и земельного участка площадью 1211,0 кв.м, расположенных по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 10а.

Здание расположено в самом центре города Петрозаводска, в непосредственной близости находятся административные здания, торговые объекты, жилые дома, объекты социальной инфраструктуры.

Начальная цена продажи – 18 258 000 с учетом НДС, в том числе рыночная стоимость земельного участка – 8 823 000 рублей без учета НДС.

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