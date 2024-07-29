В центре Петрозаводска продолжают устранять последствия аварии

По словам горожан, в домах на проспекте Ленина до сих пор нет воды.

Как сообщили источники «Столицы на Онего», в центре Петрозаводска, на проспекте Ленина, продолжается устранение последствий коммунальной аварии. Около часа ночи 3 августа аварийная служба была на месте прорыва воды.

Сегодня, 3 августа, на 10:30 утра в домах по проспекту Ленина отсутствует холодная вода. Авария не устранена, течь продолжается.

Напомним, инцидент случился поздно вечером 2 августа. По главной улице Петрозаводска потекли потоки воды, в окрестных домах отключили холодное водоснабжение.