В центре Петрозаводска продолжают устранять последствия аварии

По словам горожан, в домах на проспекте Ленина до сих пор нет воды.
Как сообщили источники «Столицы на Онего», в центре Петрозаводска, на проспекте Ленина, продолжается устранение последствий коммунальной аварии. Около часа ночи 3 августа аварийная служба была на месте прорыва воды.
Сегодня, 3 августа, на 10:30 утра в домах по проспекту Ленина отсутствует холодная вода. Авария не устранена, течь продолжается.
Напомним, инцидент случился поздно вечером 2 августа. По главной улице Петрозаводска потекли потоки воды, в окрестных домах отключили холодное водоснабжение.
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