В центре Петрозаводска пройдёт масштабная проверка знаний по истории мирного атома

Просвещённые горожане смогут получить памятные подарки и фотографии.

1 сентября петрозаводчан приглашают принять участие во Всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга — 2025», приуроченному к 80-летию атомной промышленности России, сообщили в Централизованной библиотечной системе карельской столицы.

В этот день с 12:00 до 15:00 на площади Кирова сотрудники книгохранилищ будут проверять знания горожан по истории развития атомной энергетики, географии предприятий, а также физики и химии.

— Если вы увидите наших сотрудников в футболках с надписями «Бегущая книга» и «Территория культуры Росатома», не стесняйтесь и подходите к ним сами, чтобы принять участие в акции. Хорошее настроение и фото на память вам обеспечены! Если вы ещё и на вопросы правильно ответите, то получите подарок! — рассказали в ЦБС.

Для того, чтобы успешно пройти тест на эрудицию, жителям Петрозаводска порекомендовали вспомнить, в какой стране находится единственный в мире атомный ледокольный флот и название какого вещества в переводе с древнегреческого означает «неделимый»?