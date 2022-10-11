В центре Петрозаводска разваливается недавно отремонтированный дом (ФОТО)

Со здания по улице Энгельса осыпалась штукатурка, упав на вход в известный ресторан.

Штукатурка обрушилась с фасада дома в центре Петрозаводска по адресу: улице Энгельса, 13.

Кусок штукатурки упал прямо на вход в ресторан «Карельская горница». По данным издания «Karelia.news», в результате инцидента. На место выехала ремонтная бригада. При этом фасад дома был отремонтирован к 100-летнию Республики Карелия.

Ранее огромный кусок штукатурки обвалился с самого известного здания в Медвежьегорске, отремонтированного несколько лет назад. В Петрозаводске же осыпаются сразу несколько недавно отремонтированных домов в центре — на проспекте Ленина, на улицах Герцена и Мерецкова.