В центре Петрозаводска с 20 ноября изменится схема движения

На улице Андропова продлят зону действия дорожного знака.
Со среды, 20 ноября, в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в администрации карельской столицы.
На улице Андропова продлят зону действия дорожного знака «Остановка запрещена» до дома № 9. Ограничения введут для беспрепятственного вывоза мусора с контейнерной площадки.
Власти города попросили водителей быть внимательными, руководствуясь установленными знаками и положениями ПДД.
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