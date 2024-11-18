В центре Петрозаводска с 20 ноября изменится схема движения

На улице Андропова продлят зону действия дорожного знака.

Со среды, 20 ноября, в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в администрации карельской столицы.

На улице Андропова продлят зону действия дорожного знака «Остановка запрещена» до дома № 9. Ограничения введут для беспрепятственного вывоза мусора с контейнерной площадки.

Власти города попросили водителей быть внимательными, руководствуясь установленными знаками и положениями ПДД.