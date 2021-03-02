В центре Петрозаводска сломался светофор

На пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева временно не работают светофоры, сообщили в администрации Петрозаводска.

В центре карельской столицы на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева временно не работает светофорный объект. Движение транспорта и пешеходов на перекрёстке регулируют сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска.

Специалисты обслуживающей организации планируют восстановить оборудование в ближайшее время. Оперативность будет зависеть от степени повреждения.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на указанном участке, руководствоваться сигналами госавтоинспекторов, установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.