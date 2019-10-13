09:06, 13 Октября 2019
В центре Петрозаводска снесли ларек, в котором десятки лет продавали проездные (ФОТО)
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В Петрозаводске на улице Антикайнена снесли ларек, в котором десятки лет продавали проездные билеты на общественный транспорт.
Фото сноса ларька опубликовал на своей странице в соцсети известный журналист Александр Фукс.
"Сносят ларек, который всю историю торговал проездными. Я родился, он уже, кажется, был. А сейчас его нет. Сутки как нет. Началась новая история. Без ларька", - написал журналист.
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