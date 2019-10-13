В центре Петрозаводска снесли ларек, в котором десятки лет продавали проездные (ФОТО)

В Петрозаводске на улице Антикайнена снесли ларек, в котором десятки лет продавали проездные билеты на общественный транспорт.

Фото сноса ларька опубликовал на своей странице в соцсети известный журналист Александр Фукс.

"Сносят ларек, который всю историю торговал проездными. Я родился, он уже, кажется, был. А сейчас его нет. Сутки как нет. Началась новая история. Без ларька", - написал журналист.