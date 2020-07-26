890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
Новое
Сегодня 11:20
Младенца похитили из роддома под Ростовом, загипнотизировав мать 1
26.07.2020 19:40
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Петрозаводске 4
Сегодня 06:40
Пьяный водитель съехал в кювет в Карелии
26.07.2020 13:28
Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса
26.07.2020 21:40
"Для меня это человек, который заслуживает сурового наказания" 23
26.07.2020 14:03

В центре Петрозаводска снесут деревья, разрушающие асфальт (ФОТО)

Новости. Общество
11:24, 27 Июля 2020
Загрузка...

Работы будут выполнены до укладки нового покрытия на тротуарах, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства приняли решение снести аварийные деревья на улице Кирова в районе Карельской государственной филармонии и около остановки "Хладокомбинат".

Растения имеют значительные стволовые повреждения, а их корни разрушают асфальт. Все деревья тщательно осмотрели. Исходя из их общего состояния, специалисты пришли к выводу, что сохранить растения не представляется возможным.

Снос аварийных деревьев пройдет до укладки нового асфальта на тротуарах. Ранее такая же работа проведена на улице Свердлова, начался снос аварийных деревьев на улице Андропова.

Ранее подрядчик переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска. 

В середине июля в мэрии города сообщили, что подрядчик повредил более 100 деревьев при ремонте тротуара.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-27 11:52:51
За городскими деревьями нет должного ухода, в городе слишком много аварийных деревьев, но при этом, сносят вполне себе здоровые, как это было в Голиковском сквере.
кир
2020-07-27 11:32:52
Раньше не видели? У нас работа - это то, от чего хочется забыться большинству людей, выпив стакан водки.(я)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
21.07.2020, 09:28
Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО)

Чтиво

Сегодня 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
Сегодня 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»