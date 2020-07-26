В центре Петрозаводска снесут деревья, разрушающие асфальт (ФОТО)

Работы будут выполнены до укладки нового покрытия на тротуарах, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства приняли решение снести аварийные деревья на улице Кирова в районе Карельской государственной филармонии и около остановки "Хладокомбинат".



Растения имеют значительные стволовые повреждения, а их корни разрушают асфальт. Все деревья тщательно осмотрели. Исходя из их общего состояния, специалисты пришли к выводу, что сохранить растения не представляется возможным.





Снос аварийных деревьев пройдет до укладки нового асфальта на тротуарах. Ранее такая же работа проведена на улице Свердлова, начался снос аварийных деревьев на улице Андропова.





Ранее подрядчик переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска.

В середине июля в мэрии города сообщили, что подрядчик повредил более 100 деревьев при ремонте тротуара.