В центре Петрозаводска снесут восемь аварийных домов

В столице Карелии расселят и ликвидируют восемь разрушающихся зданий.

В ближайшее время дома № 41, № 46, № 47, № 47А, № 48, № 49, № 53 и № 57 по улице Ленинградской в Петрозаводске расселят и демонтируют по программе комплексного развития территории (КРТ), сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

Кроме того, власти карельской столицы планируют снести нежилой дом № 1 по улице Кирова.

— На освободившейся территории общей площадью более 26,5 тысяч кв. м. будет построено новое жилье и создана благоустроенная среда. Вблизи появится сквер Ивана Петрова, а рядом с РБ СЭМП — и новая парковка не менее чем на 10 машиномест, — добавила мэр.

Ранее стало известно, что торги на комплексное развитие территорий на Октябрьском проспекте и улице Михаила Иссерсона в Петрозаводске выиграли ООО СЗ «Стройинвест КСМ» и ООО «АЙЦБЕРГ».

Напомним, КРТ — программа, в рамках которой за счёт частной строительных компаний расселяют аварийное жильё, сносят старые здания, а на их месте строят новые дома и объекты социальной инфраструктуры. В эту программу подрядчики вложили уже 500 миллионов рублей.