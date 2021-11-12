В центре Петрозаводска снова видели лису (ФОТОФАКТ)

При попытке приближения лисица побежала вдоль Онежской набережной.

Жительница Петрозаводска, выйдя на утреннюю пробежку, заметила в центре города лису.

"Эта мадам живёт где-то рядом, потому что такие и у нас, и у соседей становятся регулярными. Дистанцию держит, при попытке приближения дала дёру вдоль набережной", - рассказала о своей встрече горожанка.

В последнее время петрозаводчане уже несколько раз замечали в городе лисиц. Так, лису видели недавно у мусорных контейнеров на улице Красная. Еще одну крупную лису жительница Петрозаводска встретила в самом центре города, вблизи жилых домов, набережной и гостиницы "Cosmos".