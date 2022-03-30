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В центре Петрозаводска собираются сносить незаконные постройки

Новости. Общество
07:15, 22 Апреля 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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Мэрия призывает владельцев незаконно установленных гаражей в центре и в Железнодорожном районе самостоятельно убрать постройки.

Администрация Петрозаводска просит владельцев убрать самовольно установленные гаражи в Центре и в Железнодорожном районах карельской столицы.

Сносу подлежат три гаража у дома № 10А по улице Кирова, и пять построек у дома № 14 по улице Боровая.

Демонтировать конструкции и освободить занятые участки необходимо до 5 мая.

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