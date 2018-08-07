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Новости. Общество
12:58, 07 Августа 2018

В центре Петрозаводска спляшут круугу

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Многолюдную карельскую круугу спляшут на площади Кирова, сообщили в администрации Петрозаводска.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие.

Флешмоб, посвященный национальному танцу крууга, начнется 9 августа в 19.00 на площади Кирова.

Крууги – древние круговые танцы, созданные народом Карелии, напоминающие хоровод с ведущим, который направляет за собой остальных его участников. Танец на площади Кирова возглавит опытный крууговед, руководитель ансамбля "Karjala" Андрей Анисимов.

Во флешмобе, приуроченном к отмечаемому 9 августа Международному дню коренных народов мира, можно участвовать и дистанционно: исполните в этот день карельский танец, сделайте несколько фотографий и разместите их на своей странице в соцсетях с хештегом #karjalaini_kruuga, #карельская_крууга.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-08-07 13:18:29
Вот что хорошо получается у городской администрации, так это плясать танцы-шманцы под чужую дудку.
Гость
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