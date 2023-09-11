В центре Петрозаводска уложили новый асфальт

Заасфальтировали два тротуара.

Подрядчик заасфальтировал тротуары на улице Максима Горького (вдоль дома № 7 и на участке от улицы Анохина до улицы Антикайнена) и на Красной улице (на участках от улицы Антикайнена до Андропова), сообщили в паблике администрации Петрозаводска.

Как отметили в сообществе, работы прошли на средства республиканской субсидии на социально-экономическое развитие, выделенной по инициативе главы Карелии. Также на деньги из регионального бюджета на Шиловском проезде обустроили верхний слой дорожного полотна, а в проулке Соцгородок подрядчик завершил фрезеровку. В ближайшее время там выровняют покрытие.



Компания «АБЗ-Дорстрой» продолжает ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Недавно подрядчик выровнял покрытие на улице Сусанина. В ближайшее время он приступит к устройству верхнего слоя дорожного полотна.

Ремонт проезжей части продолжается на улице Коммунистов. На улицах Перттунена и Радищева специалисты оборудовали верхний слой покрытия. Тротуары в рамках нацпроекта обустраивают на улицах Репникова, Кемской и Древлянка.



В этом году в карельской столице ремонт дорог проводят благодаря наципроекту «БКД», а также за счет средств республиканской субсидии на социально-экономическое развитие. Всего до конца дорожно-строительного сезона в Петрозаводске должны привести в порядок более 50 дорог и тротуаров.