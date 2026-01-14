В центре Петрозаводска установили камеру, которая фиксирует все виды возможных нарушений

Новая система фотовидеофиксации установлена на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске.

Как рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы, оборудование производит автоматический контроль за дорожной ситуацией со всех направлений данного перекрестка и способно распознавать широкий спектр нарушений. Так, камеры фиксируют нарушения требований сигнала светофора, пересечения стоп линии, правил движения по полосам, пользования внешними световыми приборами, использования ремней безопасности, пользования телефоном водителями, а также превышение скоростного режима.

Данная мера реализована в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлена на повышение безопасности на дорогах республики.

40 водителей отстранили от управления в Петрозаводске в новогодние праздники.