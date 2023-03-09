В центре Петрозаводска в марте поменяется схема движения

На одной из улиц в центре Карельской столицы будет запрещена остановка.
Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 29 марта в центре города изменится схема движения транспорта. Остановка будет запрещена на участке Закаменской набережной со стороны Новозакаменского сквера — от поворота на улице Шотмана до территории дома № 49 на Анохина.
Это позволит подъезжать тяжелой технике к месту строительных работ. При этом после окончания работ запрет на остановку будет снят.
В мэрии обратились к водителям с просьбой быть внимательными и обращать внимание на установленные знаки.
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