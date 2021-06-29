В расширенном центре Петрозаводска внедорожник протаранил легковушку (ВИДЕО)

На Комсомольском проспекте в разворачивающуюся легковушку врезался внедорожник.

В Петрозаводске 30 июня в 10:15 произошло ДТП на Комсомольском проспекте. Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Одна из машин совершала разворот в районе дома Лизы Чайкиной, 8, в то время как другой автомобиль, двигаясь по Комсомольскому проспекту в сторону центра города, врезался в первую машину сзади. От удара первый автомобиль выбросило на разделительный бордюр, при этом он снес знак «место для разворота». Автомобили получили механические повреждения.

Аварию зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк».