В центре Петрозаводска временно изменят схему движения

В центре Петрозаводска временно запретят остановку и стоянку транспорта на Новоманерной площади в связи с проездом строительной техники.
В Петрозаводске с 16 октября вводятся временные ограничения движения транспорта в районе Новоманерной площади. Изменения связаны с необходимостью проезда строительной техники.
По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, в указанной зоне будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Водителям рекомендуется соблюдать установленные дорожные знаки и правила дорожного движения.
Временные ограничения действуют до завершения необходимых работ. Госавтоинспекция просит автомобилистов заранее планировать маршруты движения в центре города.
