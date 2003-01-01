В центре Петрозаводска временно ограничат движение

Из-за спортивного праздника въезд на главную городскую площадь закроют.
В субботу, 16 августа, с 9:00 до 17:00 в центре Петрозаводска изменят схему движения транспорта. Это связано с проведением Фестиваля боевых искусств и единоборств на площади Кирова.
Будет запрещен въезд на площадь Кирова со стороны улицы Правды. На указанном участке организуют пешеходную зону. Также запретят остановку транспорта на проезжей части возле Музыкального театра Карелии. Администрация города просит водителей заранее планировать маршруты и соблюдать правила дорожного движения. Фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.