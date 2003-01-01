В центре Петрозаводска временно запретят стоянку транспорта

На улице Фридриха Энгельса в столице Карелии введут временные ограничения для водителей.
С 22 по 24 октября возле дома № 5 по улице Фридриха Энгельса в Петрозаводске будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта, сообщили в администрации города.
— Временные ограничения необходимы для беспрепятственного вывоза строительного мусора, — пояснили там.
Ранее стало известно, что в Октябрьском и Первомайском районах карельской столицы частично изменилась схема дорожного движения. Так, на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Мурманской установили дополнительные секции светофоров для левого поворота, а на перекрёстке с Московской улицей полностью запретили поворот налево. Теперь движение по Октябрьскому проспекту на этом участке возможно только прямо и направо.