В центре Петрозаводска запретят остановку

Схема движения изменится с 11 декабря.

Об изменении схемы движения в центре Петрозаводска сообщили в администрации города.



Так, с 11 декабря в центре карельской столицы изменится организация движения. На Судебном проулке запретят остановку. Соответствующие знаки установят на обеих сторонах. Знаки будут действовать на всей протяженности проулка — от улицы Красной до улицы Крупской.

Изменения связаны с улучшением качества уборки улиц, отметили в источнике.



Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными и руководствоваться установленными знаками, а также правилами дорожного движения.