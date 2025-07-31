В центре Петрозаводска затопило улицу

Из-за течи затопило проезжую часть возле набережной города.

В центре Петрозаводска сегодня, 3 августа, из-за течи затопило улицу. Соответствующее видео опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Потоп произошел на улице Большая Петропавловская, ранее - часть проспекта Карла Маркса возле Онежской набережной.

Как сообщили в ЕДДС города, соответствующая информация была передана в Водоканал для проверки и принятия мер.