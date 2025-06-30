В центре Петрозаводска жестко столкнулись велосипедист и роллер

Любители активного отдыха не смогли разъехаться на тротуаре.

В центре Петрозаводска вечером 2 июля произошло необычное ДТП — столкнулись велосипедист и роллер. После жесткого удара одного из них отбросило в вазон с цветами.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как у перекрестка проспекта Ленина и улицы Антикайнена молодой человек на велосипеде, не спешившись, проехал по пешеходному переходу и выехал на тротуар. В этот момент он на полной скорости столкнулся с парнем на роликах.

От сильного удара роллер отлетел в сторону и упал спиной на вазон с цветами. Прохожие подошли помочь пострадавшим. Велосипедист вскоре самостоятельно встал, молодому человеку на роликах потребовалось больше времени. Через некоторое время оба смогли продолжить путь.