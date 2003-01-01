Реклама на сайте
В Центре спасения медвежат показали, как выросла тройня из Карелии за семь месяцев
Сегодня 17:40 Природа
Поделиться

Медвежий сезон в Тверском центре спасения подходит к концу. Подопечных готовят выпустить на волю.

фото: © Центр спасения медвежат-сирот

В этом году сезон в тверском центре, где выхаживают медвежат-сирот, начался 1 марта. Трех малышей из Карелии привезли 29 мая.

Сейчас все 15 медведей из Псковской, Тверской, Костромской, Калужской и Ленинградской областей, Республики Коми, Карелии и Пермского края выросли, окрепли, набрали необходимую форму, в полной мере овладели медвежьей наукой, необходимой для самостоятельной жизни в лесу, и готовы к возвращению в природу.

— Сейчас все наше время посвящено подготовке выпусков и самим выпускам: мы подбираем и согласовываем с региональными министерствами природных ресурсов места выпусков, оформляем необходимые для транспортировки и выпусков документы, обездвиживаем, грузим, садимся за руль и едем, — говорят в центре.

Напомним, для выпуска медвежат засыпляют при помощи «летающих» шприцов, пока они находятся под наркозом их осматривают, измеряют параметры тела, ставят ушную метку, грузят в транспортировочную клетку, после чего им делается укол антиседаном, чтобы они легче вышли из наркоза. Когда они просыпаются, их уже на тракторе из леса доставляют до машин, перегружают в машину или прицеп и отправляют на место выпуска — как правило это регион происхождения, либо граничащий или соседний, говорят сотрудники Центра.

По возможности, сотрудники Центра отдают предпочтение особо охраняемым природным территориям либо глухим лесным массивам, подходящим по своим характеристикам для благополучного обитания медведей, в том числе удаленностью от населенных пунктов и наличием кормовой базы.

— Выпуски будут проходить до начала ноября. За это время нам предстоит преодолеть в общей сложности более 10 тысяч километров, чтобы доставить медведей на места выпусков, ведь они поступили к нам из разных регионов, в том числе и из удаленных, например, Пермский Край, Республика Коми, Республика Карелия. Поэтому мы будем рассказывать вам, как прошли выпуски, по мере возможностей, — говорят в центре.

В центре уверены, все медвежата могут выжить, найти место для проживания,  интегрироваться в местную популяцию, сформировать пару по мере достижения репродуктивного возраста, воспроизвести потомство и довести его до возраста самостоятельности. Уровень выживаемости приблизительно равен уровню выживаемости диких медвежат.

Напомним, карельские медвежата поступили в центр весной в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. Тут же была начата интенсивная терапия. Добавим, что не первый раз Тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района. 

Добавим, что  деятельность центра поддерживают спонсоры и неравнодушные жители. Информация, как помочь, — по ссылке.

Обсудить (0) в ленту
