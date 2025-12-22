В Центре спасения медвежат-сирот поделились видео выпуска первой подопечной

Медвежонка из Пермского края выпустили на волю в родном регионе.
Медведицу Каму в конце июня привезли в центр специалисты Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Никаких серьезных проблем со здоровьем у нее не было, однако она была очень худой. В центре ей организовали усиленное питание калорийными кормами.
— К выпуску Кама существенно выправилась, у нее округлились бочка и даже появился животик. Хороший вес — залог благополучного переживания зимнего периода, экстремального для медведей. И Кама прекрасно справилась с этой задачей — ее вес составил 30 килограмм, а это очень хороший результат, — рассказали в Центре.
Каму чипировали, поместили в транспортировочную клетку и отправили домой. А это не многим менее 2 500 км, и Кама стоически его выдержала. В Пермском Крае сотрудников центра встретил начальник отдела государственного охотничьего надзора и борьбы с браконьерством Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Иван Чирков. Именно он в июне привез в центр Каму. И уже вместе отправились на место выпуска — Соликамский государственный биологический природный заказник.
Из клетки медведица вырвалась не сразу. За время дороги она привыкла к ней: тихо, безопасно, никто не беспокоит, поэтому она долго отсиживалась, но желание быть свободной все-таки перевесило страхи.
Всего выпустили 9 медвежат, шестерых, включая карельскую тройню, оставили на зимовку в Центре. Поймать их не удалось.
Напомним, карельские медвежата поступили в центр весной в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. Тут же была начата интенсивная терапия. Добавим, что не первый раз Тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района.
