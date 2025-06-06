В Центре спортивной подготовки анонсировали «Ночь физкультурника»

В этом году фестиваль пройдет в третий раз и станет самым грандиозным, говорят чиновники.

В этом году «Ночь физкультурника» соберёт на Кургане свыше 800 участников в 10 спортивных дисциплинах.

«Скоро мы запустим регистрацию», — сообщили организаторы в паблике Центра спортивной подготовки.

Напомним, в прошлом году в рамках фестиваля прошли соревнования по летнему биатлону (эстафета бега с стрельбой из пневматической винтовки), армрестлингу, гиревому спорту, дартсу, шашкам, матчи по смешанным единоборствам ММА среди ведущих спортсменов Карелии и Санкт-Петербурга, Традиционными главными событиями вечера были ночной спринт в гору, ночные забеги на 7 и 14 км по трассам на Кургане, а также ночная эстафета по спортивному ориентированию.

Добавим, что фестиваль приурочен ко Дню физкультурника, который отмечается 10 августа.