В Центре воинской славы в Петрозаводске наградили участников волонтерского движения «Калинка»

Медали вручил Наур Гокинаев.

В Центре воинской славы в Петрозаводске 23 января наградили участников волонтерского движения «Калинка» медалями «За помощь фронту», сообщила в личном профиле глава города Инна Колыхматова.

По ее словам, участники движения поставляют для бойцов маскировочные, садковые, рыбацкие сети, привлекают новых волонтеров, оказывают спонсорскую помощь, навещают военнослужащих в госпиталях.

Медали «За помощь фронту» вручил Наур Гокинаев — он в числе первых ушел добровольцем на СВО.

Выразить благодарность волонтерам «Калинки» также приехал Андрей Курило — поэт, композитор и автор-исполнитель. Его творчество прочно связано с Донбассом.