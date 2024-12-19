В Центробанке объяснили резкий рост цен в конце 2024 года

Эльвира Набиуллина назвала две основные причины подорожания продуктов в уходящем году.

Низкий урожай агрокультур и повышение тарифов на услуги связи привели к ускорению темпов роста потребительских цен в России в четвертом квартале. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания совета директоров регулятора, ее слова приводит Лента.ру.

На фоне снижения сборов из-за неблагоприятных погодных условий, отметила руководитель ЦБ, значительно выросли розничные цены на различные продукты питания. В первую очередь, подчеркнула она, речь идет о существенном подорожании плодоовощной продукции. Это стало одной из причин увеличения инфляции в России в четвертом квартале, резюмировала Набиуллина.

По итогам декабрьского заседания совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент годовых. Руководство регулятора объяснило свое решение в том числе снижением кредитной активности населения и компаний на фоне предыдущего резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).