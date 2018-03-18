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Новости. Политика
13:57, 18 Марта 2018

В ЦИК Карелии поступила жалоба на нарушение закона о выборах в Петрозаводске

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Доверенное лицо кандидата в президенты РФ Павла Грудинина подали в региональный ЦИК жалобу на нарушение законодательства о выборах в Петрозаводске.

"Я считаю, что на плакате незаконно размещена недопустимая информация негативного характера о кандидате в президенты Павле Грудинине. Тем самым нарушается равенство кандидатов. Нарушаются права и гарантии Грудинина, выдвинувшей его партии. Кроме того, грубо попирается законность избирательного процесса", - сказала Захарчук после направления жалобы в ЦИК Карелии.

"В ходе голосования на избирательных участках имеет место грубейшее нарушение действующего законодательства РФ о выборах, а именно наличие незаконных агитационных материалов на информационном стенде избирательного участка - вклеек под сведениями о зарегистрированном кандидате на должность президента РФ Грудинине Павле Николаевиче", - говорится в документе.

Отмечается, что изменения в размещаемый во всех избиркомах плакат о кандидатах могут быть внесены по решению ЦИК России только в случае досрочного выбытия какого-либо кандидата.

"Вклейки не являются составной частью официального информационного плаката. При этом, данные материалы носят заведомо агитационный характер , способствуя формированию отрицательного отношения избирателей к кандидату на должность президента РФ Грудинину Павлу Николаевичу. Кроме того, данные сведения имеют все признаки заведомо ложной информации - до сих не предъявлено ни одного официального документа от уполномоченных организаций, подтверждающих указанные сведения", - сообщается в жалобе

Представитель кандидата заявил, что вклейка носит все признаки незаконного агитационного материала: отсутствие выходных данных, сведений о лицах/организациях, изготовивших данный материал, отсутствие сведений об изготовлении из средств избирательного фонда, о заказчике, тираже и дате выпуска.

В итоге доверенное лицо Грудинина потребовало незамедлительно устранить нарушения, удалить указанные незаконные вклейки с официальных стендов и информационных плакатов на избирательных участках; привести информационные плакаты в соответствие с утверждённым и опубликованным ЦИК РФ оригинал-макетом; изъять данные вклейки как незаконный агитационный материал, исключить дальнейшее использование их в день голосования.

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Комментарии

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nae
2018-03-18 14:11:39
Чего хоть там написано-то?
Гость
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