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Новости. Политика
13:28, 18 Марта 2018

В ЦИК Карелии рассказали об организации голосования отдельных категорий избирателей

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В республике три десятка участков оснащены всем необходимым для избирателей, имеющих инвалидность.

 

На территории  республики  30 участков (семь из них в Петрозаводске) оснащены необходимым оборудованием и вспомогательными средствами для избирателей, имеющих различные категории инвалидности.

На всех избирательных участках представлены информационные материалы о зарегистрированных кандидатах, выполненные крупным шрифтом. Во все УИКи направлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней избирателями, которые являются инвалидами по зрению. В помощь таким гражданам участки оснащены и специальными визуально-информационными знаками доступности.

Право на голосование обеспечено также гражданам, находящимся в исправительных учреждениях. Работа выездных избирательных участков организована в следственных изоляторах Петрозаводска и Сегежи, в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора при колонии № 9 в столице региона, ЛПУ "Республиканская больница №2" в Медвежьегорске.

Принять участие в голосовании смогут граждане, чей приговор не вступил в законную силу, а также те, кто находится под домашним арестом или отбывает наказание в виде принудительных работ в исправительном центре при колонии № 7 в Сегеже. Реализовать избирательное право на этих участках смогут и сотрудники уголовно-исполнительной системы, которые в день выборов будут находиться на службе.

Кроме того, в Карелии впервые открыт временный избирательный участок на острове Кижи: на предыдущих выборах здесь проводилось досрочное голосование. Избирательный участок функционирует также на железнодорожном вокзале Петрозаводска.

Как уже сообщалось, в столице Карелии в день выборов организован бесплатный проезд пассажиров общественным транспортом. Безвозмездно можно ездить на троллейбусах и большинстве автобусов (за исключением маршрутов №9, 26, 3, 20, 25).  Транспортные средства, в которых не взимается плата за проезд, обозначены специальными опознавательными знаками. Спонсорами акции выступили компания "КСМ" и Союз рыбопромышленников Карелии.

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