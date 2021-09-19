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В ЦИК назвали число партий в Госдуме нового созыва

Новости. Общество
20:30, 20 Сентября 2021
фото: © Пресс-служба ЦИК РФ

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В Государственной думе по итогам выборов будет пять партий, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Мы видим серьезное отличие от аналогичной кампании, которая была пять лет назад. Это и расширение политического разнообразия. Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять партий. Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских, три непарламентских», — цитирует РИА Новости Памфилову.

Она добавила, что в этом главное отличие нынешней кампании.

По данным ЦИК, результаты обработки 99 процентов протоколов УИК выглядят так: с 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ — 19,00%, на третьей строчке идет ЛДПР с 7,49%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия — За правду» (7,42%) и «Новые люди» (5,35%).

Помимо этого, «Единая Россия» сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, «Справедливой России — За правду» — в восьми. От ЛДПР, «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов.

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов, пишет РИА Новости.

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