В туркомплексе Олонецкого района Карелии произошел пожар

В деревне Кукшегоры горело административное здание.

В паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району сообщили о том, что утром 7 января 2024 года в д. Кукшегоры, туркомплекс «Карельские каникулы», горело административное здание.

Как рассказали в источнике, для ликвидации пожара привлекались 1 АЦ-40 (131) ПЧ-35 по охране г. Олонец — 3 человека и ДПК д. Кукшегоры — 1 человек. Руководитель тушения пожара — начальник части.

Погибших и травмированных — нет.