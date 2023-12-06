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В Твери скончался молодой поэт из Петрозаводска

Новости. Общество
07:25, 08 Декабря 2023
фото: Тверской областной Центр детского и семейного чтения им А. С. Пушкина

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Денис Лукин, выпускник ПетрГУ, ушел из жизни в 33 года.

Уроженец Петрозаводска, поэт, организатор литературных конкурсов, автор научных статей Денис Лукин, живший и работавший в Твери, ушел из жизни на 34-м году жизни. Об этом сообщили в тверском областном Центре детского и семейного чтения им А. С. Пушкина.

Денис Лукин окончил филологический фактультет ПетрГУ в 2014 году, а в 2017-м переехал в Тверь, став ведущим методистом сектора организационно-методической работы Центра.

Денис являлся организатором и координатором целого ряда литературных конкурсов, в том числе одного из значимых событий в культурной жизни Твери — ежегодного городского конкурса чтецов «Живое пушкинское слово».

Кроме того, Денис Лукин был участником и лауреатом конкурса молодых поэтов. Денис участвовал во всероссийских и международных научных конференциях, написал ряд научных статей, опубликованных в различных журналах и сборниках.

«Работа была главным смыслом в его жизни. Коллеги, соратники, друзья всегда видели Дениса Сергеевича в самой гуще творческих и культурных событий города. Мы все знали Дениса Сергеевича как человека незаурядного, умного, принципиального, ответственного, добросовестного и энергичного. Его самоотверженность и альтруизм проливались на всех коллег. Он помогал всем словом и делом, брался за любую работу, всегда готов был прийти на помощь сотрудникам Центра, и коллектив отвечал ему признательностью и любовью», — написали в паблике, напомним, что добрая память о Денисе Лукине останется в сердцах всех его близких и коллег.

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