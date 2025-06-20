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В Тверском центре спасения медвежат показали новое видео с тройней из Карелии

Новости. Природа
17:40, 15 Июля 2025
фото: Центр спасения медвежат-сирот

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Карельские медвежата, которые находятся в Тверском центре спасения медвежат-сирот, активно растут и прибавляют в весе.

В Тверском центре спасения медвежат показали новое видео с тройней из Карелии

Карельские медвежата, которые находятся в Тверском центре спасения медвежат-сирот, активно растут и прибавляют в весе.

Новое видео с карельской тройней выложили сотрудники центра.

— У карельских медвежат все хорошо! Активно растут, очень хорошо едят, усердно избегают встречи с нами — что очень и очень хорошо, страх перед человеком крайне необходим для благополучного выживания в природе, — рассказли «Столице на Онего» в центре.

Медвежата с удовольствием едят кашу, а на десерт — растительную пищу.

Напомним, назвали медвежат Клепа, Кристина и Кузя по первой букве региона, из которого их привезли. Свой природный вольер они делят с медвежатами из Ленинградской области — Клепой и Холкой. 

Напомним, медвежата поступили в центр в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. Тут же была начата интенсивная терапия.

Добавим, что не первый раз тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. Тогда медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила детенышей, которым было всего пять дней от роду. Через семь месяцев после лечения их выпустили в родной карельский лес. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района. Их тоже потревожили лесорубы. Один из медвежат умер, двух удалось выходить.

Центр спасения медвежат-сирот — единственное место в нашей стране, где специалисты ежегодно выхаживают медвежат бурого медведя, оставшихся без матери, и возвращают их обратно в природу. Сейчас деятельность центра поддерживают спонсоры и неравнодушные жители. Информация, как помочь, — по ссылке.

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