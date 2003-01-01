РЕКЛАМА
23 работника поселковой школы в Карелии написали заявления об увольнении
25 сентября, 10:45 Статьи
Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью
24 сентября, 12:45 Статьи
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
В Петрозаводске бесследно пропал 23-летний юноша

17:10

В тверском центре спасения готовят к выпуску на волю тройню медвежат из Карелии

17:07

Артур Парфенчиков дал старт газификации Соломенного

16:45

Устроившие драку в клубе в Петрозаводске скрываются в Ленобласти, возбуждено дело

16:20

Задержан экс-руководитель «Карельского экологического оператора» Иван Новиков

16:10

В детских садах Петрозаводска установили теневые навесы

16:00

Арендаторы карельских лесов внесли в бюджет республики более 750 млн рублей

15:35

Курьер из Новосибирска украл у петрозаводских пенионеров около 10 миллионов рублей

15:00

Стоимость бензина в Карелии за неделю снова выросла

14:35

Карелия вошла в топ-10 регионов России для осеннего отдыха школьников

14:20

Новый руководитель назначен в Министерстве экономического развития Карелии

14:05

Кондопожанин выплатит штраф за попытку подкупа полицейских после пьяной езды

13:45

Пять новых мусоровозов прибыли в Петрозаводск для уборки спальных районов

13:15

На православный фестиваль хорового пения в Петрозаводск съедутся сотни участников со всей России

12:45

Пара из Петрозаводска вместо свадебных букетов собрала подарки для больных детей

12:15

Юная беломорчанка выступила на чествовании многодетных семей военнослужащих в Москве

11:50

Жителя Пудожского района будут судить за покушение на убийство двух женщин

11:45

Умер академик Эрнест Ивантер

11:20

Сразу 23 заявления об увольнении подали сотрудники школы на севере Карелии

11:10

Названо место проведения осеннего Винтажного Цеха в Петрозаводске

10:50

«Был добрым и светлым человеком»: житель Костомукши Кирилл Паппинен погиб в зоне СВО

10:30

Пловец из Кондопоги установил два новых рекорда Карелии

10:10

Сайту «Столица на Онего» исполнилось 22 года

09:55

В Зарецком парке в Петрозаводске начался очередной этап благоустройства

09:40

Директору Национального музея Михаилу Гольденбергу присвоено звание «Почетный доктор» ПетрГУ

09:20

В Карелии за неделю 26 тысяч человек вакцинировались от гриппа

09:00

Дачный дом и сарай сгорели в карельском поселке

08:40

Возвращать сельхозземли в регионах в оборот будут с помощью муниципального контроля

08:20

Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума после закрытия границы с Россией

08:00

Петрозаводчанка стала призером на Первенстве России по биатлону

07:40

В Карелии объявили награду в 3 млн рублей за изобретение нового комбайна для сбора ягод

07:20

В Карелии каждое второе кафе с бараниной и олениной работает с нарушениями

07:00

В ночном клубе Петрозаводска произошла очередная драка с участием горячих парней

06:40

ТГ-каналы: у бывшего вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова прошли обыски

00:03

Умер хранитель традиций северного деревянного судостроения Михаил Наймарк

22:40

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2026 году

22:00

Юная пловчиха обновила рекорд Карелии на соревнованиях в Петрозаводске

21:30

В Заонежье на средства известного биатлониста завершили строительство причала для теплоходов

20:30

МРОТ в России поднимут более чем на 20% — Мишустин

19:30

Около двух вокзалов в Петрозаводске открылась новая бесплатная парковка

18:48

Детям до 16 лет запретят выгуливать потенциально опасных собак

18:30

На жителя Сортавальского округа напал знакомый и ударил бутылкой из-под коньяка по голове

17:55

Обыски прошли в Корпорации развития Карелии

17:45

Минометную мину времен войны обнаружили в лесу в Приладожье

17:35

В Карелии снова разрешили разводить костры в лесу

17:15

Облачно, сухо и до -2°С: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 25 сентября

17:00

У пенсионерки изъяли телефон и ноутбук за призывы в соцсетях

16:40

Новороссийск атакован БПЛА, в Сочи эвакуируют всех отдыхающих на пляжах

16:30

В Сегеже не хватает денег на устранение последствий шторма

16:20

Свободные квартиры с шикарными видами еще остались в ЖК «Флотилия»

16:17

Глава Минсельхоза РФ пообещала работникам сельского хозяйства высокие зарплаты

16:10

В центре Петрозаводска временно запретят стоянку транспорта

16:00

35 детей-сирот получили сертификаты на приобретение квартир в Карелии

15:40

В Петрозаводске и в пяти районах Карелии начался отопительный сезон

15:25

Мошенники пообещали привезти посылку жителю Лахденпохского района, но вместо этого забрали у него 190 тысяч рублей

15:10

В АТОР опровергли информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию

14:50

«Никому не называйте пароли»: жителям Карелии рассказали, как не попасться на уловки псевдокурьеров маркетплейсов

14:30

Артур Парфенчиков на форуме «Легендарная Карелия» отметил ежегодный рост налоговых поступлений от туризма

14:15

В Карелии за три месяца более 70 человек пострадали от укусов собак

14:10

АЗС по всей России вводят ограничения на продажу бензина

13:50

На дорогах Карелии будут ловить нетрезвых водителей

13:40

НДС в России могут повысить до 22% для финансирования обороны

13:25

Игорь Зубарев: Александр Гуцан – достойный выбор на пост генпрокурора РФ

13:15

В России расширили условия для получения ипотечных каникул

13:00

В Петрозаводске на Кукковке установили новый остановочный комплекс

12:45

Супруги Пижуевы из Олонецкого района отметили золотую свадьбу

12:30

В Карелии выберут «Народного депутата»

12:23

Вынесен приговор по делу о массовом отравлении шавермой в Сегеже

12:20

Экс-полпред президента по СЗФО Александр Гуцан стал генпрокурором России

11:55

Игорь Краснов стал председателем Верховного суда

11:40

В столкновении двух мопедов под Сегежей пострадал подросток

11:25

В Петрозаводске мама с двухмесячным ребенком пострадали в аварии

11:10

Кировчанин проплыл на байдарке 800 км из Карелии в Ленобласть

10:50

Контрольно-счетная палата проведет проверку в карельских интернатах и центре помощи детям

10:40

В Петрозаводске водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся

10:30

Вместо «квартиры 80-х годов»: в Северном Приладожье построили новый ФАП

10:20

Появилась афиша нового спектакля в Национальном театре Карелия

10:00

18-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам с карты матери свыше 2 миллионов рублей

09:50

Глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов уходит в отставку

09:40

В национальном парке «Водлозерский» обнаружили новые виды грибов

09:20

В Карелии объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

09:00

В Петрозаводске нашли водителя, который чуть не сбил людей на пешеходном переходе

08:40

Сотрудники Карелиястата изучат данные о почти 450 подсобных хозяйствах Карелии

08:20

Массовая проверка пройдет на дорогах Петрозаводска

08:00

Города в Карелии вошли в число популярнейших мест для отдыха в коттеджах

07:40

Крупный поселок в Карелии останется без воды

07:20

Автомобиль вспыхнул в райцентре Карелии

07:00

В Карелии снизились цены на продукты и услуги транспорта

06:40

Названа самая доступная для туристов страна в октябре

00:10
В тверском центре спасения готовят к выпуску на волю тройню медвежат из Карелии
Сегодня 17:07 Политика
Медвежат из Карелии выпустят на волю в октябре, рассказали в тверском центре спасения. Трое косолапых готовы к самостоятельной жизни.

фото: © Центр спасения медвежат-сирот

Как рассказали «Столице на Онего», сейчас в центре спасения медвежат 15 подросших сирот из Псковской, Тверской, Костромской, Калужской и Ленинградской областей, Республики Коми, Карелии и Пермского края

— Решение о готовности к их выпуску на волю принимается с учетом их здоровья и физического состояния, что оценивается вместе с нами специалистами — ветеринарами из Госпиталя Дикой Природы, с учетом проявления поведения, типичного для медведей в природе, а также с учетом наличия реакции страха перед человеком, — говорят в Центре.

Крайне редко кого-то оставляют. Как правило, это делается с целью проведения эксперимента, например для изучения и наблюдения за гнездостроительным поведением (строительство берлоги, залегание, зимний сон, выход из берлоги). По состоянию медведей нет необходимости их оставлять надолго, поскольку все они способны к самостоятельной жизни в природе, в том числе и благополучно перезимовать.

Карельские медвежата уже осмотрены врачами. Показаний для обследования под наркозом у них нет, все у них хорошо. В этом году (14 сентября) проводили осмотр под наркозом только одного медвежонка, у которого были проблемы со здоровьем, — Дины из Псковской области. Но сейчас и у нее все хорошо, рассказали нашему изданию в Центре.

— Для выпусков мы обездвиживаем медвежат при помощи «летающих» шприцов, пока они находятся под наркозом мы осматриваем, осуществляем замеры параметров тела, ставим ушную метку, грузим в транспортировочную клетку, после чего им делается укол антиседаном, чтобы они легче вышли из наркоза. Когда они просыпаются, их уже на тракторе из леса доставляют до машин, перегружают в машину или прицеп и отправляют на место выпуска — как правило это регион происхождения, либо граничащий или соседний, — говорят сотрудники Центра.

По возможности, сотрудники центра отдают предпочтение особо охраняемым природным территориям либо глухим лесным массивам, подходящим по своим характеристикам для благополучного обитания медведей, в том числе удаленностю от населенных пунктов и наличием кормовой базы.

Это на видео выпуск медвежат из Ханты-Мансийского округа в прошлом году.   Тром Аган и Ляма проехали порядка четырех тысяч километров, чтобы вернуться в свои родные края. Медвежья тройня была выпущена в природу на территории Государственного заказника федерального значения «Верхне-Кондинский», находящегося в административном подчинении Государственного природного заповедника «Малая Сосьва».

В дальнейшем благодаря ушным меткам сотрудники Центра получают информацию о своих выпускниках в случае, если они где-то были зарегистрированы инспекторами министерств или ООПТ, либо попали в объективы фотоловушек. В центре уверены, все медвежата могут выжить, найти место для проживания, интегрироваться в местную популяцию, сформировать пару по мере достижения репродуктивного возраста, воспроизвести потомство и довести его до возраста самостоятельности. Уровень выживаемости приблизительно равен уровню выживаемости диких медвежат.

— В дикой природе для всех животных существуют угрозы, в том числе и для наших выпускников, от которых мы уже не в силах их оградить. Например — кто-то из них может стать жертвой матерого самца, т. к. у этого вида развит внутривидовой канибализм.

Как нас заверили, карельские медвежата вернутся в республику. Произойдет это в октябре. Журналистов на такие мероприятия не пускают. Медвежат с самого начала стараются оградить от человеческого внимания.

— Вся наша работа проводится под «законом» — минимальный контакт с медвежатами, это необходимо, чтобы исключить их привыкание к нам.

 Напомним, карельские медвежата поступили в центр весной в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. Тут же была начата интенсивная терапия. Добавим, что не первый раз Тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. Тогда медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила детенышей, которым было всего пять дней от роду. Через семь месяцев после лечения их выпустили в родной карельский лес. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района. Их тоже потревожили лесорубы. Один из медвежат умер, двух удалось выходить.

Добавим, что  деятельность центра поддерживают спонсоры и неравнодушные жители. Информация, как помочь, — по ссылке.

