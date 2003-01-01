В тверском центре спасения готовят к выпуску на волю тройню медвежат из Карелии

Медвежат из Карелии выпустят на волю в октябре, рассказали в тверском центре спасения. Трое косолапых готовы к самостоятельной жизни.

Как рассказали «Столице на Онего», сейчас в центре спасения медвежат 15 подросших сирот из Псковской, Тверской, Костромской, Калужской и Ленинградской областей, Республики Коми, Карелии и Пермского края

— Решение о готовности к их выпуску на волю принимается с учетом их здоровья и физического состояния, что оценивается вместе с нами специалистами — ветеринарами из Госпиталя Дикой Природы, с учетом проявления поведения, типичного для медведей в природе, а также с учетом наличия реакции страха перед человеком, — говорят в Центре.

Крайне редко кого-то оставляют. Как правило, это делается с целью проведения эксперимента, например для изучения и наблюдения за гнездостроительным поведением (строительство берлоги, залегание, зимний сон, выход из берлоги). По состоянию медведей нет необходимости их оставлять надолго, поскольку все они способны к самостоятельной жизни в природе, в том числе и благополучно перезимовать.

Карельские медвежата уже осмотрены врачами. Показаний для обследования под наркозом у них нет, все у них хорошо. В этом году (14 сентября) проводили осмотр под наркозом только одного медвежонка, у которого были проблемы со здоровьем, — Дины из Псковской области. Но сейчас и у нее все хорошо, рассказали нашему изданию в Центре.

— Для выпусков мы обездвиживаем медвежат при помощи «летающих» шприцов, пока они находятся под наркозом мы осматриваем, осуществляем замеры параметров тела, ставим ушную метку, грузим в транспортировочную клетку, после чего им делается укол антиседаном, чтобы они легче вышли из наркоза. Когда они просыпаются, их уже на тракторе из леса доставляют до машин, перегружают в машину или прицеп и отправляют на место выпуска — как правило это регион происхождения, либо граничащий или соседний, — говорят сотрудники Центра.

По возможности, сотрудники центра отдают предпочтение особо охраняемым природным территориям либо глухим лесным массивам, подходящим по своим характеристикам для благополучного обитания медведей, в том числе удаленностю от населенных пунктов и наличием кормовой базы.

Это на видео выпуск медвежат из Ханты-Мансийского округа в прошлом году. Тром Аган и Ляма проехали порядка четырех тысяч километров, чтобы вернуться в свои родные края. Медвежья тройня была выпущена в природу на территории Государственного заказника федерального значения «Верхне-Кондинский», находящегося в административном подчинении Государственного природного заповедника «Малая Сосьва».

В дальнейшем благодаря ушным меткам сотрудники Центра получают информацию о своих выпускниках в случае, если они где-то были зарегистрированы инспекторами министерств или ООПТ, либо попали в объективы фотоловушек. В центре уверены, все медвежата могут выжить, найти место для проживания, интегрироваться в местную популяцию, сформировать пару по мере достижения репродуктивного возраста, воспроизвести потомство и довести его до возраста самостоятельности. Уровень выживаемости приблизительно равен уровню выживаемости диких медвежат.

— В дикой природе для всех животных существуют угрозы, в том числе и для наших выпускников, от которых мы уже не в силах их оградить. Например — кто-то из них может стать жертвой матерого самца, т. к. у этого вида развит внутривидовой канибализм.

Как нас заверили, карельские медвежата вернутся в республику. Произойдет это в октябре. Журналистов на такие мероприятия не пускают. Медвежат с самого начала стараются оградить от человеческого внимания.

— Вся наша работа проводится под «законом» — минимальный контакт с медвежатами, это необходимо, чтобы исключить их привыкание к нам.

Напомним, карельские медвежата поступили в центр весной в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. Тут же была начата интенсивная терапия. Добавим, что не первый раз Тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. Тогда медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила детенышей, которым было всего пять дней от роду. Через семь месяцев после лечения их выпустили в родной карельский лес. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района. Их тоже потревожили лесорубы. Один из медвежат умер, двух удалось выходить.

Добавим, что деятельность центра поддерживают спонсоры и неравнодушные жители. Информация, как помочь, — по ссылке.