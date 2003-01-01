В Тверском центре спасения рассказали, когда планируют выпускать на волю карельских медвежат

О том, как чувствует себя карельская тройка, рассказали в Тверском центре спасения медвежат-сирот.

У карельских медвежат, которых доставили в Тверской центр спасения 29 мая, сейчас нажировочный период, рассказали «Столице на Онего» сотрудники. Напомним, медвежат трое. Их назвали Клепа, Кристина и Кузя по первой букве региона, из которого привезли. Свой природный вольер они делят с медвежатами из Ленинградской области — Клепой и Холкой.

— Сейчас у них нажировочный период. Это время, когда медведи активно наедаются с целью набрать вес для благополучной зимовки. В это время они уже не такие активные, как в июне и июле, т. к. задача не только накопить жировые запасы, но и не растерять набранное, — говорят в центре.

Тверской центр спасения медвежат принимает у себя сирот, лечит их и занимается реабилитацией. При этом сотрудники дистанцируются от животных, чтобы они не привыкали к людям. Поскольку главная цель — вернуть их в природную среду. В центре назвали примерный срок выпуска на волю карельских медвежат. Скорее всего это произойдет в октябре, если косолапые будут готовы.

Сейчас медвежата осторожные, что очень хорошо для самостоятельной жизни в лесу. Заснять их практически невозможно, говорят сотрудники. Но в соцсетях центра регулярно выкладывают фото и видео с карельской тройкой, снятые на фотоловушку.

Напомним, карельские медвежата поступили в центр весной в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. Тут же была начата интенсивная терапия. Добавим, что не первый раз Тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. Тогда медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила детенышей, которым было всего пять дней от роду. Через семь месяцев после лечения их выпустили в родной карельский лес. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района. Их тоже потревожили лесорубы. Один из медвежат умер, двух удалось выходить.

Напомним, деятельность центра поддерживают спонсоры и неравнодушные жители. Информация, как помочь, — по ссылке.