В «Творческой мастерской» Карелии рассказали об основанительнице театра, день рождения которой выпал на 8 марта

В среду, 8 марта, исполнилось бы 77 лет со дня рождения актрисы «Творческой мастерской» Людмилы Зотовой.

В Международный женский день в театре «Творческая мастерская» вспоминают актрису Людмилу Зотову.



«8 марта 2023 года исполнилось 77 лет со дня рождения большой актрисы «Творческой мастерской», одной из основательниц нашего театра, незаурядного человека и творца, заслуженной артистки Карелии Людмилы Владимировны Зотовой.

Всегда в наших сердцах», - гвоорится в сообщении театра.



Отметим, Людмила Зотова в 1969 году окончила актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Сразу после окончания учебы приехала в Карелию, на сценах театров которой работала всю свою творческую жизнь.



Заслуженная артистка Карелии. Ушла из жизни 20 мая 2016 года. (По материалам портала www.kino-teatr.ru).