В УФСИН Карелии оценили шутки заключенных

В Карелии подвели итоги регионального этапа КВН среди осужденных, сообщили в карельском УФСИН.

Конкурс проходил заочно в онлайн формате. Участники записали свои выступления в студиях кабельного телевидения. Например, в ИК-7, осужденные записали сценки на зеленом фоне и смонтировали выступление на сцене Клуба веселых и находчивых.

По условиям конкурса команды выступили в четырех номинациях: «Визитная карточка», «Юмористическая миниатюра», «Юмористический монолог» и «Пародийный номер». Команды творчески подошли ко всем конкурсным заданиям, участники танцевали, исполняли юмористические песни собственного сочинения и просто шутили.

По итогам игры сборная команда «Десятая республика» представит УФСИН Карелии во втором этапе конкурса К. Н. Жюри отметило оригинальность и качество юмористических номеров, режиссерское построение выступления, креативность, импровизацию, артистизм, находчивость и музыкальные данные участников команды.