В УФСИН Карелии прошел конкурс видеороликов «За мир без зависимостей»

Конкурс проводился в целях профилактики наркомании среди подростков.

Подвели итоги конкурса видеороликов «За мир без зависимостей», сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии 1 ноября.

Конкурс проводился в целях профилактики наркомании среди подростков, формирования у них навыков здорового образа жизни, создания благоприятных условий для их самореализации и поддержки молодежных движений, занятых решением общественно-значимых задач, отметили в источнике.

К подготовке видеосюжетов привлекли тех, кто несет службу в подведомственных учреждениях уголовно-исполнительной системы республики.

По результатам конкурса, 3 место занял коллектив сотрудников ФКУ УИИ УФСИН Карелии, «серебро» получил инспектор отдела безопасности Исправительной колонии № 9 Сергей Варшуков и его коллега старший инспектор отдела по воспитательной работе с осужденными Евгений Горчанин.

Победителями стали начальник склада вооружения, спецсредств и химимущества группы тылового обеспечения ФКУ ОК УФСИН Карелии Дмитрий Гунькевич и младший инспектор 2-го отделения по конвоированию Семен Сокиринский.

Все участники конкурса получили дипломы, рассказали в пресс-службе.