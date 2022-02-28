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В УФСИН Карелии рассказали об условиях содержания свиней

Новости. Общество
14:50, 01 Марта 2022
фото: © архив 59.ru

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В колониях Сегежского района заключенные занимаются разведением свинопоголовья, сообщили в УФСИН Карелии.

На фоне различных отраслей промышленности уголовно-исполнительной системы Карелии отдельно выделяется такое направление деятельности как животноводство.

Преобладающую долю в нем занимает разведение свинопоголовья в учреждениях Сегежского муниципального района. Колонии самостоятельно разводят потомство свиней, ухаживают за ним, создают необходимые условия содержания и производят заготовку мясопродуктов, что дополнительно позволяет обеспечивать трудом осужденных.

При этом в питании животных используются только декларированные натуральные корма, что позволяет получать здоровое поголовье и экологически чистое мясо на выходе.
За последние годы общее поголовье свиней дошло до 900 голов, что в том числе в 2021 году позволило только для нужд самих учреждений поставить 54 тонны мяса на питание осужденных.

Помимо работы с юридическими лицами, как мясо, так и свиньи живого веса в различном возрасте реализуются учреждениями физическим лицам.

Кроме того, в подсобных хозяйствах помимо свиней, разводят также кроликов и кур.

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Комментарии

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Михаил
2022-03-01 15:08:03
лучше бы еще и сравнили с условиями содержания заключенных.
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