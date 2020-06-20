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В УФСИН по Карелии служат около сотни собак (ФОТО)

Новости. Общество
11:50, 21 Июня 2020
фото: © УФСИН по Карелии
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Кинологическая служба уголовно-исполнительной системы сегодня отмечает свой профессиональный праздник

В настоящее время в учреждениях УИС Карелии ежедневно несут службу 99 служебных собак, из них 78 это собаки розыскного профиля, 11– караульных, 8 – специальных собак по поиску наркотических веществ и 2 – по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Ежедневными тренировками служебных собак занимаются 90 специалистов-кинологов.

Специалисты-кинологи выполняют задачи по охране учреждений УИС, конвоированию осужденных, недопущению проникновения на охраняемые объекты запрещенных предметов, осуществляют поиск и обнаружение взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, психотропных и наркотических веществ, принимают участие в оперативно-розыскных и режимно – профилактических мероприятиях, а также оказывают помощь взаимодействующим органам.

Руководство и личный состав УФСИН России по Карелии поздравляют сотрудников и ветеранов кинологической службы с профессиональным праздником.

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