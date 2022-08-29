В уголовном деле о сорвавшейся утечке личных данных жителей Карелии появилась еще одна фамилия

На судебном процессе по уголовному делу директора ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова стали известны новые подробности о сорвавшейся утечке личных данных жителей Карелии.
По версии обвинения, руководитель «Карельского экологического оператора» Иван Новиков решил с помощью взятки незаконно заполучить базу данных карельских потребителей коммунальных услуг, которая имеется в «Едином расчетном центре Республики Карелия».
Как сообщил на суде гособвинитель, Новиков обратился к своему знакомому, который ранее трудился в расчетном центре. Его фамилия имеется в деле. Он сообщил Новикову, что для самостоятельной работы с платежами необходимо получить сведения о потребителях коммунальных услуг. Эти данные являются конфиденциальными и отсутствуют в свободном доступе, однако есть у расчетного центра.
Тогда Новиков, по версии обвинения, предложил знакомому подыскать человека в расчетном центре, который был бы готов передать электронную базу данных за вознаграждение. Предполагаемый подельник в итоге встретился с начальником отдела по информационным технологиям «Единого расчетного центра Республики Карелия» и предложил тому вступить в дело в обмен на взятку.
В ходе переписки в мессенджере предполагаемый подельник Новикова, по версии прокуратуры, согласовал с представителем расчетного центра сумму взятки в размере 200 тыс. рублей, а затем сам решил выйти из дела.
Подробнее об этом судебном процессе читайте в статье «Столицы на Онего».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание