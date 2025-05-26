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В УМВД Петрозаводска открылась выставка портретов ветеранов СВО

Новости. Общество
22:00, 09 Июня 2025
фото: © фонд «Защитники Отечества»

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5 июня, в День образования российской полиции, в Управлении МВД России по городу Петрозаводску открылась художественная выставка «Свои: Лица Победы».

Открытие экспозиции приурочено к профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел. Выставка посвящена ветеранам специальной военной операции.

Сотрудники карельского филиала фонда «Защитники Отечества» приняли участие в подготовке выставки.

Проект «Свои: Лица Победы» — результат совместной работы филиала фонда и художников-энтузиастов из разных городов России: Галины Коренновой (Петрозаводск), Оксаны Кожарской (Санкт-Петербург), Светланы Журавковой (Гатчина) и Дарьи Даниловой (Уфа). На безвозмездной основе было написано 25 портретов ветеранов СВО.

Инициатор проекта — петрозаводчанка Галина Кореннова — обратилась с предложением к карельскому филиалу фонда, который помог собрать фотоматериалы и подобрать героев портретов. На них изображены участники СВО из разных районов Карелии — те, кто отдал жизнь, и те, кто вернулся домой и продолжает служение уже в мирной жизни. Особое внимание привлекает портрет Светланы Шаховой — участницы СВО, которая вновь отправилась в зону боевых действий 8 марта этого года.

После завершения выставки все портреты будут переданы семьям тех, кто на них изображен.

— Тот факт, что выставка размещена у нас, — один из моментов мотивации личного состава на совершение служебных и трудовых подвигов в тылу. Важно понимать: кто-то исполняет свой долг на передовой, а кто-то защищает законные интересы граждан здесь, в Карелии. Полицейским необходимо помнить историю и видеть, как она творится сегодня, — отметил Андрей Лебидко, начальник УМВД России по городу Петрозаводску.

Выставка будет работать в УМВД до конца июня. Познакомиться с экспозицией могут сотрудники и ветераны органов внутренних дел.

Обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске можно по адресу ул. Свердлова, д. 1. Филиал работает с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в выходные. Единый номер телефона для связи: 8 (8142) 44 53 10.

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